Полиция начала задержания у колонии Навального

Полиция начала проводить задержания у колонии во Владимирской области, где отбывает наказание учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный. Об этом сообщает РИА Новости.

В числе задержанных также глава «Альянса врачей» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасия Васильева и журналисты телеканала CNN. По словам корреспондента агентства, около 15:00 полицейские стали требовать собравшихся у ИК №2 в Покрове разойтись, так как они препятствовали работе спецучреждения и проезду автотранспорта.

Васильева отказалась исполнять требование, после чего полицейские проводили ее к автозаку. После этого также отвели в автозак оператора CNN и корреспондента телеканала Мэттью Чанса, так как у них не было при себе пресс-карт и жилетов с надписью «Пресса».

Ранее стало известно, что Навального перевели в медико-санитарную часть с симптомами ОРЗ. В ходе плановой диспансеризации у него выявили высокую температуру. В Кремле отметили, что, если заключенный действительно болен, ему обеспечат должное лечение. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что о «каких-либо особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может».

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.