Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ

Учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального, отбывающего наказание в ИК-2 Владимирской области, перевели в медико-санитарную часть с симптомами ОРЗ. Об этом сообщили во владимирском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), передает газета «Известия».

Как рассказали в управлении ФСИН, в ходе плановой диспансеризации у Навального выявили высокую температуру. У заключенного взяли все необходимые анализы, включая тест на коронавирус. «Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников», — добавили там.

Сообщения об ухудшении здоровья Навального появились 24 марта. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние учредителя ФБК считается удовлетворительным.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.