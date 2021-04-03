Член Общественной палаты посоветовала Навальному «взять и отсидеть»

Член Общественной палаты (ОП) России Мария Бутина порекомендовала учредителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексею Навальному «взять и отсидеть свой срок». Ее словам приводит Telegram-канал «Подъем».

После посещения исправительной колонии №2 (ИК-2) Бутина заявила, что Навальный «лежит как барин» и «не убирает за собой». По ее словам, оппозиционер отказался от медицинской помощи, а все сообщения, поступающие от него и его адвокатов — лишь попытка привлечь внимание. «Адвокаты пытаются подвести его под перечень заболеваний, несовместимых с отбытием наказания», — заверила Бутина журналистов.

Член ОП порекомендовала блогеру отсидеть свой срок и убирать за собой, как все заключенные.

2 апреля Мария Бутина сообщила, что пустить личных врачей к Навальному в колонию не могут в соответствии с законом, однако он проходил обследование у фельдшера в колонии, также его вывозили в областную больницу и делали МРТ. От приема назначенного ему лекарства «Диклофенак» блогер отказался, так как посчитал, что у него может подняться давление.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.