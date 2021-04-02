Сокамерники рассказали о поведении Навального в колонии

Отбывающие наказание в колонии Владимирской области рассказали о поведении своего сокамерника учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Их слова приводит RT.

Соседи рассказали, что Навального не будят по ночам, несмотря на то, что в его деле указано «склонен к побегу». Сотрудник колонии просто подходит к кровати заключенного с закрепленной видеокамерой, чтобы убедиться, что он на месте, утверждают они. Навальный спит на нижнем ярусе кровати, у окна.

Его сокамерник Константин Михалкин рассказал, что Навальный отказывается работать и последние два дня просто пролежал на спальном месте. При этом он уточнил, что в нерабочее время в колонии это запрещено.

Соседи также отметили высокомерный тон Навального при общении. Но конфликтов с ним не возникало, добавили они и рассказали, что при получении посылок оппозиционер всегда делится содержимым. Сокамерники также рассказали, что Навальный не ведет политическую агитацию, только периодически комментирует новости по телевизору.

Ранее появилось видео из колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Навальный. На кадрах демонстрируется, как в жилом блоке сотрудник колонии останавливает его с кружкой чая. У них завязывается разговор, в ходе которого сотрудник делает Навальному замечание относительно его внешнего вида, и тот застегивает пуговицу на вороте арестантской робы.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.