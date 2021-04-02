Появилось видео с Навальным из колонии во Владимире

Появилось видео из колонии во Владимирской области, где отбывает наказание учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный. Видеозапись, опубликованная Life, датирована 26 марта.

На кадрах демонстрируется, как в жилом блоке сотрудник колонии останавливает Навального, который прогуливается с кружкой чая. У них завязывается разговор, в ходе которого сотрудник делает Навальному замечание относительно его внешнего вида, и тот застегивает пуговицу на вороте арестантской робы.

Сообщения об ухудшении здоровья Навального в ИК-2 появились 24 марта. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние учредителя ФБК считается удовлетворительным.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.