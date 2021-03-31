Навальному объявили выговоры за нарушения в колонии

Алексею Навальному (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) объявили выговоры за нарушения в колонии, передает ТАСС со ссылкой на Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области.

Там уточнили, что Навальный неоднократно отказывался выполнять обязанности дежурного по камере, нарушал установленную форму одежды, не соблюдал распорядок дня. В УФСИН рассказали, что при применении мер взыскания к осужденному учитываются обстоятельства совершения нарушения, его предыдущее поведение и личность осужденного.

При этом в ведомстве подчеркнули, что ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Навальный пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области на проблемы со здоровьем. Выяснилось, что у него болит нога, и осужденный попросил оказать содействие в получении уколов для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно.