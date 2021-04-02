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ФСИН ответила на обращение деятелей искусства из-за Навального

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СИЗО №3 города Кольчугино
СИЗО №3 города Кольчугино
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отреагировала на обращение российских деятелей искусства в связи со здоровьем учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Об этом сообщает РБК.

В ответе службы говорится, что сотрудники колонии соблюдают права всех заключенных на непрерывный восьмичасовой сон. «В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных», — отметили во ФСИН.

В ведомстве также заявили, что свидания с адвокатами предоставляются согласно требованиям Уголовно-исполнительного кодекса. Кроме того, Навальный получает необходимую медицинскую помощь в соответствии с текущим состоянием.

В конце марта более 150 деятелей искусства и журналистов обратились к главе ФСИН, генпрокурору и уполномоченному по правам человека с просьбой проверить условия содержания и состояние Навального.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что встретились с осужденным в исправительной колонии №2 (ИК-2) города Покров Владимирской области и выяснили, что у него болит нога. «Он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенак" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было», — заявили в комиссии. Представители ОНК также проверили медицинскую документацию и убедились, что заявка на препарат была официально зафиксирована.

Сообщения об ухудшении здоровья Навального в ИК-2 появились 24 марта. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние учредителя ФБК считается удовлетворительным.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.

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