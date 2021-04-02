Навальный отказался от предложенного ему лечения

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный отказался от предложенного руководством колонии лечения. Об этом рассказала член Общественной палаты (ОП) России Мария Бутина, сообщает «Интерфакс».

«Он проходил обследование у фельдшера в колонии, его осматривали приглашенные врачи, вывозили в областную больницу и делали МРТ», — отметила Бутина после посещения исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. Она также заявила, что в соответствии с законом личных врачей пустить к нему в колонию не могут.

По словам Бутиной, Навальный отказался от лечения и от приема лекарства «Диклофенак», так как посчитал, что у него может подняться давление. Член ОП предположила, что в случае, если заключенный продолжит голодовку, его могут начать кормить принудительно.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что сотрудники колонии соблюдают права всех заключенных на непрерывный восьмичасовой сон. В ведомстве также отметили, что свидания с адвокатами предоставляются согласно требованиям Уголовно-исполнительного кодекса. Кроме того, Навальный получает необходимую медицинскую помощь в соответствии с текущим состоянием.

Сообщения об ухудшении здоровья Навального в ИК-2 появились 24 марта. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние учредителя ФБК считается удовлетворительным.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.