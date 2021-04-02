Член СПЧ встретился с Навальным в колонии

Член Совета по правам человека (СПЧ), исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский рассказал о своей встрече в колонии с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 2 апреля.

Вышинский подчеркнул, что осужденный отказался с ним разговаривать, а также «демонстративно игнорировал все команды», продолжая лежать на кровати и читать книгу, когда остальной отряд стоял в строю при появлении руководства колонии и ФСИН.

«У меня была цель — посмотреть, как устроено это учреждение пенитенциарной системы во Владимире. Понятное дело, что интересовали на фоне огромного количества слухов и противоречивой информации меры содержания, нормы содержания Алексея Анатольевича Навального. Я пытался выяснить у него, какие у него есть претензии и жалобы, но, повторюсь, получал ответ в грубой форме, что меня он не знает, на мое предложение представиться сказал, что, кто я такой, его не интересует», — рассказал член СПЧ.

С визитом в колонию к Навальному также пришла член Общественной палаты (ОП), член экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте Мария Бутина. По словам Вышинского, учредитель ФБК общался лишь с ней, однако «это была грубая полемика».

Ранее Бутина рассказала, что Навальный отказался от предложенного руководством колонии лечения. Член ОП предположила, что в случае, если заключенный продолжит голодовку, его могут начать кормить принудительно.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что сотрудники колонии соблюдают права всех заключенных на непрерывный восьмичасовой сон. В ведомстве также отметили, что свидания с адвокатами предоставляются согласно требованиям Уголовно-исполнительного кодекса. Кроме того, Навальный получает необходимую медицинскую помощь в соответствии с текущим состоянием.

Сообщения об ухудшении здоровья Навального в ИК-2 появились 24 марта. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние учредителя ФБК считается удовлетворительным.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.