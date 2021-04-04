Захарова оценила поведение Навального на встрече с Бутиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заступилась за члена Общественной палаты (ОП) Марию Бутину, которая начала получать угрозы после визита в колонию к Алексею Навальному (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом Захарова написала в Facebook.

Представитель МИД охарактеризовала поведение Навального на встрече оскорбительным прозвищем «лживое мурло». «Мария Бутина — человек, а то, что перед ней — истеричная баба», — добавила она.

Захарова подчеркнула, что Бутину не могут задеть оскорбления после того, как девушка провела несколько месяцев в тюрьме США по политическим обвинениям, где ее содержали в одиночной камере без права на общение и со множеством других запретов, но «не сломалась». «Если кто и имеет право оценить "бесчеловечные условия" содержания, так это она», — считает дипломат.

2 апреля член ОП и экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте Мария Бутина прибыла в ИК-2 Владимирской области, где отбывает срок Навальный, чтобы оценить условия его содержания. По ее словам, блогер «лежит как барин» и «не убирает за собой», а от предложенного администрацией лечения отказался. У Бутиной с Навальным вышла перепалка на повышенных тонах.

Сообщения об ухудшении здоровья Навального появились 24 марта. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние учредителя ФБК считается удовлетворительным.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.