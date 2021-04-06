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Кремль отреагировал на данные о плохом самочувствии Навального

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Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Алексей Навальный (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) действительно болен, ему обеспечат должное лечение. Реакцию Пескова на данные о плохом самочувствии Навального приводит РИА Новости во вторник, 6 апреля.

Песков добавил, что о «каких-либо особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может».

В ответ на просьбу прокомментировать письмо секретаря организации Amnesty International в адрес президента Владимира Путина о Навальном с просьбой позволить ему лечиться, Песков заметил, что не располагает информацией. «Мы с вами видим информацию разную о том, что этот конкретно заключенный помещен в лечебное подразделение этого СИЗО или не помещен. Это исключительно является прерогативой ФСИН. Все необходимые мероприятия там проводятся», — добавил он.

5 апреля стало известно, что отбывающего наказание в ИК-2 Владимирской области Навального перевели в медико-санитарную часть с симптомами ОРЗ. В управлении ФСИН уточнили, что у заключенного взяли все необходимые анализы, включая тест на коронавирус.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.

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