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Раскрыты возможные темы разговора на встрече Путина и Байдена

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Константин Косачев
Константин Косачев
Фото: РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев раскрыл возможные темы для разговора на встрече президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, лидеры двух стран могут затронуть вопрос реанимации ряда договоров по стратегической безопасности и контролю над вооружениями. Косачев подчеркнул, что американской стороне должно быть понятно, что достичь превосходства над Россией в военной сфере, сломать стратегический ядерный баланс невозможно.

Также он предположил, что разговор может касаться соглашения Договора об открытом небе, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора о вооруженных силах в Европе.

Косачев отметил, что предложение Байдена провести переговоры в третьей стране означает серьезность намерений. «Представьте себе, что он предложил бы Вашингтон. Понятно, что начались бы очень долгие и не очень перспективные обсуждения», — пояснил вице-спикер.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров пригласил Путина на двусторонний саммит на нейтральной территории. Лидеры двух стран обсудят все актуальные вопросы, касающиеся отношений государств. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.

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