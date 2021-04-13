В Белом доме назвали сроки встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала возможные сроки встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Псаки, главы двух стран могут встретиться очно предстоящим летом. Она заявила, что саммит предполагается провести в предстоящие месяцы.

На вопрос о том, есть ли у Байдена предпочтение относительно места проведения саммита, Псаки отметила, что «мы все еще находимся на ранних этапах этого процесса». «Когда появится больше деталей, мы ими со всеми вами поделимся», — сказала она.

О разговоре Путина с Байденом ранее сообщил Белый дом. Отмечалось, что американский лидер захотел провести встречу с российским коллегой в ближайшие месяцы на территории третьей страны. В ходе нее стороны планируют обсудить все вопросы, актуальные для отношений двух стран в настоящее время.

Как позднее сообщили в Кремле, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе разговора об обеспечении стратегической безопасности, контроле над вооружениями, ситуации в Афганистане и глобальном изменении климата Байден предложил подумать о личной встрече на высшем уровне.