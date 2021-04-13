Австрия приготовилась стать площадкой для встречи Путина и Байдена

Австрия готова стать площадкой для готовящейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

«Если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения. Решение о том, состоится ли такой саммит, когда и где, зависит от обеих стран», — отметили там, добавив, что видели сообщения в СМИ касательно предстоящей встречи на высшем уровне.

Ранее в Белом доме назвали предполагаемые сроки встречи двух лидеров. По словам пресс-секретаря офиса президента США Джены Псаки, она может состояться предстоящим летом.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров пригласил Путина на двусторонний саммит на нейтральной территории. В ходе встречи лидеры стран обсудят все актуальные вопросы, касающиеся отношений государств.