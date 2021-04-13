США продолжат давить на Россию

США намерены продолжить давить на Россию, несмотря на организацию совместного саммита. Об этом на брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова передает ТАСС.

Один из представителей прессы задал ей вопрос, означает ли приглашение России на встречу то, что США откажутся от планов введения против Москвы новых, более жестких санкций. «Нет, это не меняет расчетов, процесса проведения обзора, который идет», — ответила Псаки, добавив, что не хочет забегать вперед.

13 апреля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории, чтобы обсудить все актуальные вопросы в отношениях двух стран.

До этого сообщалось, что Вашингтон намерен ввести новые санкции в отношении Москвы, вплоть до высылки дипломатов. Соответствующее решение в США примут исходя из обзора «враждебных» действий, приписываемых России, в частности, кибератак и вмешательства в выборы.