Мир
 
Последние новости
Иранская ракета подбила израильское судно близ ОАЭ
Бойцов UFC посчитали слишком тупыми для профсоюзной борьбы
Малышева рассказала о перенесенном COVID-19
В Белом доме назвали сроки встречи Путина и Байдена
Названы две «смертельные» ошибки США
13-летняя дочь снимала мать в нижнем белье для OnlyFans из любви к деньгам
Разведка США назвала Россию угрозой и крупнейшим противником
Комик рассказал об обмане с iPhone в России
В России предрекли «труднейшую работу» после разговора Путина и Байдена
Новости партнеров
Прослушать новость

США продолжат давить на Россию

Перейти в «Мою Ленту»
Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США намерены продолжить давить на Россию, несмотря на организацию совместного саммита. Об этом на брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова передает ТАСС.

Один из представителей прессы задал ей вопрос, означает ли приглашение России на встречу то, что США откажутся от планов введения против Москвы новых, более жестких санкций. «Нет, это не меняет расчетов, процесса проведения обзора, который идет», — ответила Псаки, добавив, что не хочет забегать вперед.

13 апреля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории, чтобы обсудить все актуальные вопросы в отношениях двух стран.

До этого сообщалось, что Вашингтон намерен ввести новые санкции в отношении Москвы, вплоть до высылки дипломатов. Соответствующее решение в США примут исходя из обзора «враждебных» действий, приписываемых России, в частности, кибератак и вмешательства в выборы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Байденом
В США захотели сотрудничать с Россией
Байден пригласил Путина на саммит по климату