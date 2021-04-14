МИД рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена

Министерство иностранных дел (МИД) делает свою часть работы по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ». Ее цитирует РИА Новости в среду, 14 апреля.

Захарова отметила, что организация встречи лидеров двух стран находится в компетенции администрации президента.

Также она напомнила о недавней случайной встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и спецпосланника президента США по климату Джона Керри. «Она стала также одним из не скажу, что элементов подготовки [встречи президентов], но способом обсуждения этой проблематики», — сказала дипломат.

13 апреля вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев раскрыл возможные темы разговора Путина и Байдена. По его мнению, лидеры могут затронуть вопрос реанимации ряда договоров по стратегической безопасности и контролю над вооружениями. Также сенатор отметил, что предложение Байдена провести переговоры в третьей стране означает серьезность намерений.

Ранее в тот же день Путин и Байден созвонились. По данным Кремля, в ходе разговора об обеспечении стратегической безопасности, контроле над вооружениями, ситуации в Афганистане и глобальном изменении климата президент США предложил подумать о личной встрече на высшем уровне.

6 апреля Лавров провел незапланированную встречу с Керри в ходе своей поездки в Дели. Дипломаты случайно остановились в одной гостинице и встретились по инициативе американской стороны для обсуждения вопросов изменения климата.