Пушков дал совет пригласившему на встречу Путина Байдену

Сенатор Алексей Пушков дал совет президенту США Джо Байдену на случай встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик посоветовал главе США избавиться от заблуждения, что он «одарил» Россию предложением провести встречу с Путиным. «Это не так. Байден лишь подтвердил, что США не обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем. И без такого диалога президент США сам в первую очередь будет выглядеть глупо», — написал Пушков.

По его мнению, если Байден рассчитывает вести диалог «с позиции силы», то это будет третьим заблуждением, с которым ему придется расстаться.

Также Пушков считает, что Байдену предстоит сделать это при любом раскладе: в крайнем случае в ходе самой встречи с Путиным.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров пригласил Путина на двусторонний саммит на нейтральной территории. Лидеры двух стран обсудят все актуальные вопросы, касающиеся отношений государств. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.