Встречу Путина и Байдена захотела принять еще одна страна

Чехия стала еще одной страной, которая захотела принять у себя саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом заявил вице-премьер Чехии Ян Гамачек в своем Twitter.

Гамачек рассказал, что уже поручил чешским послам в Вашингтоне и Москве предложить Прагу в качестве возможной площадки для встречи двух лидеров. Политик отметил, что проработка этого вопроса пока находится в ранней стадии.

Ранее свою готовность стать площадкой для встречи российского и американского лидеров выразили Австрия и Финляндия. Вместе с тем руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов предположил, что встреча двух лидеров может пройти в Рейкьявике.

Во вторник, 13 апреля, Байден позвонил Путину и предложил провести встречу в ближайшие месяцы на территории третьей страны. Ожидается, что в ходе встречи лидеры стран обсудят все актуальные вопросы, касающиеся отношений государств. По словам пресс-секретаря президента США Джен Псаки, саммит может состояться предстоящим летом.