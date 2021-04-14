Названо вероятное место встречи Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом в Рейкьявике, заявил в разговоре с РИА Новости научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов.

Он напомнил, что в 1986 году в Рейкьявике прошла встреча президентов СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, ставшая «поворотом в первой холодной войне от обострения напряженности к разрядке». «Это позволило бы Путину и Байдену зафиксировать ту формулу, которую зафиксировали Горбачев и Рейган, что не должно быть ядерной войны, что в ядерной войне не может быть победителей», — пояснил Рогов.

Наименее вероятным местом переговоров Путина и Байдена он назвал столицу Финляндии. «Встреча в Хельсинки была бы подставой для Байдена, он оказался бы объектом таких же насмешек и жесткой критики, как в свое время [президент США Дональд] Трамп», — отметил академик.

При этом он призвал не строить иллюзий, поскольку никакого прорыва в российско-американских отношениях не предвидится. «Но состоявшийся разговор двух президентов показывает, что можно стабилизировать эти отношения, не допустить их дальнейшего ухудшения, но и достичь договоренностей по ряду вопросов с ослаблением военной напряженности и опасности войны, которая в последнее время возросла», — заключил Рогов.

Во вторник, 13 апреля, Байден позвонил Путину и предложил ему провести встречу в ближайшие месяцы на территории третьей страны. Американский лидер отметил, что по-прежнему надеется построить «стабильные и предсказуемые» отношения с Россией.

Полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа и остались довольны диалогом.