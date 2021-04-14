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В Кремле назвали возможное место встречи Путина и Байдена

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Возможным местом встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена будет европейская страна. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что это возможно только «с учетом дальнейших шагов наших визави». Его цитирует РИА Новости.

«Безусловно, дальнейшая проработка предложения встречи в одной из европейских стран возможна только с учетом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов наших визави», — сказал Песков, отметив при этом, что говорить о месте встречи пока преждевременно.

Во вторник, 13 апреля, Байден позвонил Путину и предложил ему провести встречу в ближайшие месяцы на территории третьей страны. Американский лидер отметил, что по-прежнему надеется построить «стабильные и предсказуемые» отношения с Россией.

Полноформатная встреча президента России и бывшего президента США Дональда Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа и остались довольны диалогом.

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