Кремль заявил о продолжении диалога после звонка Байдена

Звонок президента США Джозефа Байдена президенту России Владимиру Путину не был неожиданностью. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, логика говорит о необходимости продолжения диалога между двумя сторонами. Песков также отметил, что в настоящий момент говорить о месте и времени встречи двух лидеров преждевременно. «Конкретных мест нет», — добавил он.

Путин пообщался с Байденом по телефону 13 апреля. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. В частности, российский лидер изложил американскому коллеге подходы к политическому урегулированию на Украине. Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Во время беседы президент США предложил российскому коллеге встретиться.

В Кремле отметили, что разговор был достаточно продолжительным и деловым.