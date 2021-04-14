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В Кремле оценили влияние возможных санкций США на встречу Путина и Байдена

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Кремле оценили влияние возможных санкций США на встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

Песков, отвечая на вопрос о проработке встречи глав государств, отметил, что, если США введут новые санкции против Москвы, то это не будет соответствовать словам Байдена о необходимости выстраивания стабильных отношений. Он подчеркнул, что спешить с данным вопросом никто не будет. По его словам, необходимо, чтобы заявления о выстраивании диалога коррелировали с реальными делами.

При этом пресс-секарь российского президента также добавил, что предложение о проведении встречи на высшем уровне, выдвинутое главой США, является новой инициативой.

Во вторник, 13 апреля, Байден позвонил Путину и предложил провести встречу в ближайшие месяцы на территории третьей страны. Ожидается, что в ходе встречи лидеры стран обсудят все актуальные вопросы, касающиеся отношений государств. По словам пресс-секретаря президента США Джен Псаки, саммит может состояться предстоящим летом.

До этого сообщалось, что Вашингтон намерен ввести новые санкции в отношении Москвы, вплоть до высылки дипломатов. Соответствующее решение в США примут исходя из обзора «враждебных» действий, приписываемых России, в частности, кибератак и вмешательства в выборы.

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