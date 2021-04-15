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️США вышлют российских дипломатов и введут новые санкции

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Фото: JOSHUA ROBERTS / Reuters

️США вышлют из страны десять российских дипломатов и введут новые санкции против физических и юридических лиц из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как стало известно, ограничения будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки. Такие меры станут ответом на предполагаемое вмешательство России в выборы президента США и приписываемые ей хакерские атаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds, отмечает издание.

О намерении Вашингтона ввести новые санкции в отношении Москвы вплоть до высылки дипломатов сообщалось ранее. Отмечалось, что высылка рассматривается в отношении российских «сотрудников разведки», находящихся в США под «дипломатическим прикрытием».

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