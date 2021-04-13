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США задумались над последствиями собственных санкций из-за Донбасса

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Фото: Reuters

США задумались над последствиями собственных санкций против России из-за эскалации ситуации в Донбассе. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, администрация президента США Джо Байдена раздумывает над введением против Москвы нового пакета санкций в связи с «враждебными действиями», включая приписываемые России хакерские атаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Сейчас американские власти изучают, могут ли возможные новые санкции против Москвы привести к дальнейшему обострению напряженности на юго-востоке Украины.

11 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что если Москва продолжит «агрессивные и безответственные» действия, то президент США Джо Байден «сдержит свое слово» и заставит Россию «расплатиться». По его словам, Вашингтон серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной, где сейчас сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года.

В Донбассе в конце марта началось очередное обострение ситуации. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

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