Американский политолог назвал ошибочными санкции США против России

США должны были оценить реальное положение вещей перед введением санкций против России, об этом заявил профессор Джорджтаунского университета в Катаре Анатоль Ливен в статье на портале Responsible Statecraft. Сами ограничения он назвал ошибочными.

«Одержимость исходящими от России смертельными угрозами — это "зомби" времен холодной войны, которого следовало похоронить после ее окончания. Байден заявил, что вводит санкции по трем причинам — и все они ошибочны», — сказал политолог. По мнению Ливена, президенту США Джо Байдену следовало бы перестать верить в то, что при помощи санкций можно подчинить американским интересам другие страны.

Эксперт оценил три ключевых момента, определенных в качестве мотива для введения рестрикций. Во-первых, это история со взломом программного обеспечения фирмы SolarWinds. По мнению профессора, это не атака, а кибершпионаж, наподобие того, который производил Вашингтон в отношении других стран. Эксперт напомнил, что Соединенные Штаты никак не осудили Израиль за киберсаботаж против Ирана.

Ливен также коснулся темы приписываемых России попыток вмешательства в выборы в США. Он подчеркнул, что Вашингтон со своей стороны открыто поддерживает российскую оппозицию. Специалист заключил, что над этими темами администрации Байдена следовало подумать, прежде чем вводить санкции. Он выразил надежду, что это произойдет, прежде чем Вашингтон пойдет по этому «опасному пути».

Ранее 15 апреля президент США Джо Байден ввел новый пакет санкций против России. Они коснулись более 30 физических и юридических лиц. Основаниями в Вашингтоне назвали якобы враждебные действия России в киберпространстве, вмешательство в выборы и дела иностранных государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение новых ограничений со стороны США не будут соответствовать словам Байдена о необходимости выстраивания стабильных отношений.