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В МИД назвали последствие политики США по «сдерживанию» России

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Фото: Pixabay

В МИД России назвали последствие политики США из-за «сдерживания» Москвы, заявив, что это приведет к деградации двусторонних отношений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление российского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что Вашингтон, вероятно, не хочет мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившиеся сценарии «сдерживания Москвы», на которые «США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений», — заявили в МИД.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств.

На следующий день, 16 апреля, МИД России опубликовал список ответных санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.

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