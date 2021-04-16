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Россия опубликовала черный список американских чиновников

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

МИД России опубликовал на своем сайте черный список американских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию России.

Среди них — генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй и директор Национальной разведки Эврил Хейнс.

Кроме того, Россия запретит въезд двум бывшим сотрудникам американского правительства: экс-помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств.

На следующий день, 16 апреля, МИД России опубликовал список ответных санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Также будут приняты меры по ограничению работы американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются во внутренние дела России.

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