Россия опубликовала ответные санкции против США

МИД России опубликовал на своем сайте список ответных санкций против США.

В частности, Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Также будут приняты меры по ограничению работы американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются во внутренние дела России. Кроме того, в ближайшее время министерство опубликует имена восьми американских чиновников, которых включат в черный список.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва может изучить и другие опции, включая экономические, если Вашингтон продолжит придерживаться санкционной политики. В министерстве подчеркнули, что Москва хочет избежать дальнейшего роста напряженности в отношениях с Вашингтоном и открыта к диалогу. «Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое. Сомнений быть не должно — ни одна санкционная "волна" безнаказанной не останется», — подчеркивается в заявлении.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются: якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств.