Кремль рассказал об ответе России на возможные санкции США

Москва будет отвечать на возможные новые санкции США по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 15 апреля.

«В любом случае действует принцип взаимности в этом деле», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что «дыма без огня не бывает» и в Кремле осуждают и считают незаконными любые санкционные устремления США. В то же время он призвал дождаться объявления Вашингтоном официальной информации.

Ранее в четверг зеркальный ответ на действия американских властей анонсировал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, необходимо найти «те точки болевые, которые для Америки реально будут очень чувствительными».

Накануне в СМИ появилась информация о том, что США планируют выслать из страны десять российских дипломатов, а также наложить ограничения на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки. Кроме того, речь может идти о санкциях, связанных с российским суверенным долгом.