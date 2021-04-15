Кремль прокомментировал возможные санкции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые возможные санкции США. Он заявил, что «дыма без огня не бывает», пишет РИА Новости.

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Он также отметил, что в Кремле осуждают и считают незаконными подобные санкционные устремления. Пресс-секретарь президента добавил, что Москва не хотела бы строить отношения с США по ленинской формуле: «шаг вперед, два шага назад». Песков призвал дождаться официального решения Вашингтона. Кремль намерен отвечать по принципу взаимности.

Ранее агентство Reuters написало, что новые антироссийские санкции США могут ограничить действия, связанные с российским суверенным долгом. На фоне этих новостей упал курс рубля.

По данным Bloomberg, США планируют выслать из страны десять российских дипломатов и ввести новые санкции против физических и юридических лиц из России. Ограничения могут быть наложены на 20 российских организаций и 12 россиян. В Госдуме заявили, что новые санкции США против России не будут трагедией.