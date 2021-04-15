Новости о санкциях обвалили курс рубля

Курс рубля обвалился к основным мировым валютам на фоне новостей о том, что новые санкции США могут коснуться госдолга России. В ходе торгов на Московской бирже доллар к 9:06 вырос до 77,1 рубля (плюс 1,2).

Евро при этом подорожал до 92,3 рубля (плюс 1,3 рубля к уровню предыдущего закрытия). Июньские фьючерсы нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне достигли 66,5 доллара (плюс 4,5 процента), майские фьючерсы бренда WTI торгуются на уровне 63 доллара (плюс 4,7 процента).

Ранее Reuters сообщил, что новые антироссийские санкции США могут включать ограничения, связанные с российским суверенным долгом. Собеседник агентства уточнил, что Вашингтон объявит о новом обширном пакете рестрикций 15 апреля.

По данным Bloomberg, США вышлют из страны десять российских дипломатов и введут новые санкции против физических и юридических лиц из России. Как стало известно, ограничения будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки.