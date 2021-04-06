Курс рубля рухнул

В ходе торгов на Московской бирже курс рубля по отношению к доллару рухнул до минимума с 16 ноября 2020 года, свидетельствуют данные площадки.

Американская валюта поднималась выше 77 рублей, а евро взлетел выше 91 рубля, что произошло впервые с 24 марта. По состоянию на 15:53 евро торгуется на уровне 91,04 рубля, доллар — на уровне 76,94 рубля.

Индекс Мосбиржи падает на процент, индекс РТС — на 2,2 процента. Такая динамика наблюдается, несмотря на рост нефтяных котировок. С начала дня сорта Brent и WTI прибавили 1,8 и 2 процента, до 63,3 и 60 доллара за баррель соответственно, более чем наполовину компенсировав провал накануне.

Главной проблемой российской валюты остается ожидание санкций США, из-за опасения которых иностранные инвесторы сократили вложения в госдолг до минимума за последние шесть лет.

Напряженности добавляет и ситуация с Украиной. США назвали провокацией стягивание Россией войск к границе с Украиной и попросили прокомментировать ситуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможности комментария заявил, что «все уже сказано».