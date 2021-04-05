Курс евро превысил 90 рублей

В ходе торгов на Московской бирже утром 5 апреля курс евро впервые с конца марта превысил 90 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:28 евро торгуется на уровне 89,99 рубля, на максимуме он доходил до 90,1 рубля. Доллар также растет по отношению к российской валюте, его курс доходил до 76,7 рубля, после чего скорректировался.

Основные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, падают с утра на 0,5 процента. Такая динамика наблюдается на фоне снижения нефтяных котировок. Эталонные сорта Brent и WTI подешевели на доллар, до 64 и 60,8 доллара за баррель, после роста в конце прошлой недели.

Ранее эксперты Saxo Bank предположили, что к лету российская валюта может существенно просесть. В датском банке ожидают, что доллар окажется на уровне 80 рублей, а евро — 96 рублей, даже если цены на нефть вырастут.