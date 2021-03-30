Рублю предсказали серьезный обвал к лету

К лету российскую валюту может ждать серьезный обвал: за доллар могут давать до 80 рублей, несмотря на ожидаемый рост цен на нефть. Об этом говорится в прогнозе Saxo Bank на второй квартал текущего года, копия документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, к середине 2021 года американская валюта вырастет к российской, и за 1 доллар будут давать 80 рублей, как и европейская — рубль упадет до отметки в 96 рублей за евро. Эксперт объяснил, что давление на рубль окажут как повышенная волатильность на финансовых рынках, так и риск введения очередных санкций со стороны США.

Что касается мировой экономики в целом, то в Saxo Bank считают, что ее возрождение уже не так, как прежде связано с банковской системой: внимание политиков с финансовой стабильности переключилось на социальную. «Можно назвать это "парадигмой социальной стабильности". Проще говоря, новая мантра — это печатать и тратить как можно больше денег, пока ключевые ставки и инфляция находятся на низком уровне», — сказал Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. «На первый взгляд это кажется очень простым, но мы должны задуматься о последствиях этой новой политики, например, о риске галлопирующей инфляции», — добавил он.

Ранее глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина давала прогноз по срокам восстановления отечественной экономики. По ее словам, это случится уже в текущем году. «Мы ожидаем, что рост продолжится, и также ожидаем, что экономика вернется к докризисному уровню до конца этого года», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции. Также она отрицательно ответила на вопрос о том, приведет ли повышение ключевой ставки к замедлению темпов роста экономики.

Со своей стороны эксперты рейтингового агентства Fitch пересмотрели свой прогноз относительно роста ВВП. По их мнению, показатель в текущем году вырастет на 3,3 процента, в прошлом прогнозе аналитики говорили о росте в 3 процента. Аналитики считают, что экономическая активность в России будет укрепляться со второго полугодия, а рост ВВП в 2022-м прогнозируется на уровне 2,7 процента.