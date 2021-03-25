Объяснено нежелание трудовых мигрантов ехать в Россию

В России будет сокращаться количество трудовых мигрантов из-за низкого экономического роста. Об этом Regnum заявил доцент финансового университета при правительстве Олег Комолов.

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Он объяснил, что наличие мигрантов зависит от показателей в экономике. «На сегодняшний день ничто не обещает нам ускорения развития нашей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. И это будет препятствовать притоку мигрантов», — сказал Комолов.

Нежелание мигрантов ехать в Россию связано и с тем, что рубль «показывает пикирующее падение», отметил экономист. После 2014 года приток мигрантов резко замедлился, тогда курс рубля к доллару обвалился вдвое, сейчас он упал еще сильнее. «В условиях стагнации нашей экономики и роста безработицы можно и нашего работника заставить трудиться за три копейки, не обязательно привлекать мигрантов из Средней Азии», — подытожил Комолов.

Ранее о нехватке рабочих на стройках сообщили десятки российских регионов, она оценивается почти в 200 тысяч человек. В среднем на стройках не достает 20-30 процентов персонала.

Сокращение рабочей силы угрожает восстановлению российской экономики. Нехватка мигрантов может ежегодно урезать потенциальный рост ВВП на 25 базисных пунктов в течение десяти лет, уверены эксперты.