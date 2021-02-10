Дефицит мигрантов назвали угрозой для экономики России

Сокращение рабочей силы угрожает восстановлению российской экономики. Нехватка мигрантов может ежегодно урезать потенциальный рост ВВП на 25 базисных пунктов в течение десяти лет, пишет Bloomberg.

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В долгосрочной перспективе рабочая сила станет уменьшаться, прогнозируют аналитики. Эксперты называют ситуацию для экономики тревожной даже на фоне увеличения цен на нефть. В условиях дефицита мигрантов предприятия, в особенности строительные компании, были вынуждены повысить зарплату, чтобы заполнить рабочие места. Несмотря на это, на стройплощадках по-прежнему есть нехватка рабочих, отмечают игроки рынка. Массовая вакцинация может восстановить поток мигрантов, но многие страны Центральной Азии все еще не имеют доступа к вакцинам.

Ранее сообщалось, что российские компании столкнулись с критической нехваткой рабочей силы для сезонных работ в поле. Они попросили власти открыть границу для мигрантов в качестве исключения. Регионы оценили дефицит рабочей силы в 38,2 тысячи человек. Аграрии отмечали, что местные жители не хотят работать или не обладают нужными навыками.

В декабре 2020 года Владимир Путин предложил обсудить с рядом стран вопрос «точечного» завоза мигрантов в Россию. Мера должна была коснуться объектов, на которых дефицит рабочих стоял особенно остро.