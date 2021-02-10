В России оказалось некем заменить мигрантов для работ в поле

Российские компании столкнулись с критической нехваткой рабочей силы для сезонных работ в поле и попросили власти открыть границу для мигрантов в виде исключения. С такой инициативой к вице-премьеру Виктории Абрамченко обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, сообщает РБК.

Он пояснил, что регионы оценивают дефицит рабочей силы в 38,2 тысячи человек. Больше всего, 22,3 тысячи человек, нужно Волгоградской и Астраханской областям. Там овощи выращивают и собирают с применением ручного труда.

Аграрии пожаловались, что местные жители не хотят работать, а кроме того, зачастую не обладают необходимыми навыками. Заменить ими мигрантов, как правило, из Узбекистана и Таджикистана, не удается даже за повышенную оплату труда.

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В письме замглавы Минсельхоза заметил, что в 2020 году аграриям приходилось платить до пяти тысяч рублей за смену. Но теперь те, кто был задействован тогда, не готовы работать даже за такие деньги. В результате, предупреждают аграрии, могут существенно вырасти цены на продукцию, а предприятия потеряют в прибыли.

Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос, чтобы в 2021 году мигранты все же смогли приехать. В пресс-службе Минсельхоза указали, что уже передали предложения в Минтруда.

Россия ограничила въезд иностранных рабочих в марте 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Позднее запрет продлили на неопределенный срок. Несмотря на то что часть рабочих успели попасть в страну до закрытия границ, аграрии все равно жаловались на их нехватку. По оценке РАНХиГС, всего российскому сельскому хозяйству нужно около полумиллиона мигрантов.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на стройках Москвы не хватает примерно 15-20 тысяч рабочих из-за рубежа.