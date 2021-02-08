На московских стройках недосчитались рабочих

На стройках Москвы недосчитались примерно 15-20 тысяч рабочих. На дефицит кадров повлияла пандемия коронавируса, поскольку мигранты не могут приехать из-за закрытых границ. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Но, как говорится, что ни делается, все к лучшему. Многие подрядные организации в условиях нехватки трудовых ресурсов были вынуждены задуматься о повышении производительности труда. Выяснилось, что резервов у всех немало. Да и просто временем стали больше дорожить», — заявил Загрутдинов.

По его словам, уже 2 января работники вышли на смену, будто бы и не отмечали Новый год. Сотрудники из стран ближнего зарубежья не поехали на родину, москвичи тоже не стали долго отдыхать, отметил глава департамента.

Он добавил, что за здоровьем работников внимательно следят, всех желающих вакцинируют. «Это придает уверенности, что львиную долю объектов, включенных в адресную инвестиционную программу строительства на 2021-2023 годы, мы завершим досрочно», — подытожил Загрутдинов.

По итогам 2020 года Россия оказалась на четвертом месте среди стран с наибольшим числом мигрантов, их количество в стране составило 12 миллионов. Лидерами рейтинга признали США, Германию и Саудовскую Аравию.

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