Родственники Людмилы Сенчиной решили распродать ее многомиллионное наследство

Третий супруг и продюсер покойной народной артистки России Людмилы Сенчиной Владимир Андреев и ее сын от первого брака Вячеслав Тимошин решили распродать многомиллионное наследство певицы. В одной из квартир уже проживают новые владельцы. Об этом стало известно в эфире программы «Звезды сошлись», запись опубликована в аккаунте телеканала НТВ на YouTube.

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Родственники Сенчиной после ее смерти унаследовали три квартиры в Санкт-Петербурге, место для автомобиля и загородный дом в поселке «Солнечное». По данным журналистов, сразу после смерти артистки Андреев продал одну из квартир, находящуюся на Пушкарской улице.

Сенчина также завещала сыну загородный двухэтажный коттедж площадью почти 294 квадратных метра. На данный момент там проживает ее третий супруг. Однако мужчина и его пасынок выставили объект на продажу и хотят получить за него почти 50 миллионов рублей. Свое решение Андреев объяснил тем, что со временем ему стало тяжело находиться в доме, где все напоминает о покойной супруге.

Людмила Сенчина умерла в больнице Санкт-Петербурга 25 января 2018 года в возрасте 67 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Однако врачи не давали ей пессимистичные прогнозы. Певица продолжала давать концерты практически до последних дней жизни.

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