Раскрыто последнее желание Людмилы Сенчиной

Генеральный директор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф раскрыл последнюю волю народной артистки России Людмилы Сенчиной. Об этом в четверг, 25 января, передает РИА Новости.

«Людмила Сенчина завещала похоронить ее на Смоленском кладбище. Траурная церемония в процессе согласования. Предположительно, церемония пройдет в воскресенье, утром состоится прощание в ТЮЗ», — сказал он.

По словам Шварцкопфа, отпевание должно пройти во Владимирском соборе, а похороны, согласно завещанию, — на Смоленском кладбище. «Этот вопрос решится в конце дня», — добавил он.

О смерти Сенчиной сообщалось ранее в четверг. Она скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!