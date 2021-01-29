Стало известно о наследстве Василия Ланового

Народный артист СССР Василий Лановой, который скончался накануне, оставил наследство — актеру принадлежит загородный дом в подмосковном поселке Внуково, где жила советская элита. Также стало известно, что у артиста есть квартира в Москве рядом с Арбатом. Об этом пишут «Дни.ру».

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Издание сообщает, что подмосковную недвижимость актер приобрел много лет назад за миллион долларов. На данный момент особняк стоит на 500 тысяч дороже, поскольку на территории появился гараж. Соседями Ланового по даче были актер Александр Абдулов и журналист Владимир Познер. Артист гордился, что оставил участок в первозданном виде и не вырубил ни одной ели и сосны.

До 1952 года Лановой жил вместе с родителями на улице Машиностроения в Москве, а затем переехал в жилье площадью 18 «квадратов» на Песчаной улице. Квартиру дали от ЗИЛа, где семья в тесноте впятером жила 15 лет. Последние годы жизни Ланового прошли в трехкомнатной квартире рядом с Арбатом — он часто ходил отсюда пешком на службу в театр Вахтангова.

Артист скончался 28 января 2021 года. После заражения коронавирусом его состояние резко ухудшилось, поэтому Ланового подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию. Артист снялся в таких фильмах, как «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Война и мир», «Дни Турбиных», также он является обладателем множества театральных премий.

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