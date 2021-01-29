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Захарова назвала умершего Ланового настоящим гражданином

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на смерть народного артиста СССР Василия Ланового, скончавшегося поздно вечером 28 января. Свои соболезнования она выразила в Facebook.

Захарова назвала покойного актера настоящим гражданином и образцом гражданского мужества. «Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству», — охарактеризовала она Ланового.

Ранее смерть артиста прокомментировали мэр Москвы Сергей Собянин и художественный руководитель театра имени Вахтангова Римас Туминас.

Лановой скончался на 88-м году жизни после заражения в начале января коронавирусом. Перед смертью его состояние резко ухудшилось, хотя еще сутки назад медики утверждали, что оно стабильно. Актера подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию, позднее он пережил клиническую смерть.

Василий Лановой — советский и российский актер театра и кино. За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Анна и Командор», «Дни Турбиных». Среди его наград — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почета, премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие.

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Умер Василий Лановой