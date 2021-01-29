Худрук театра Вахтангова отреагировал на смерть Ланового

Художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас в беседе с РЕН ТВ отреагировал на смерть народного артиста СССР Василия Ланового.

«Я узнал только что. Мне звонили час назад, но еще была надежда, еще был жив. Был такой час тревожный», — рассказал худрук. По его словам, раньше была надежда, что у актера легкая форма заболевания.

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«Как мне его жаль. Как жаль, как все уходят — и зачем, почему? Что же это за год, начался с таких потерь», — заявил Туминас.

О смерти 87-летнего Василия Ланового стало известно вечером 28 января. В этот день его состояние резко ухудшилось, хотя еще сутки назад медики утверждали, что оно стабильно. Актера подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию, позднее он пережил клиническую смерть.

2 января Лановой и его супруга актриса Ирина Купченко заразились коронавирусом. Актер чувствовал себя нормально, однако из-за возраста его решили госпитализировать. Представительница артиста Антонина Журавлева заявляла, что у него поражено всего 5 процентов в легких и его выпишут через несколько дней.

Василий Лановой – советский и российский актер театра и кино. За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино. С 1957 года играл в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова. Среди его наград — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почета, премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие.