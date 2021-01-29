Собянин прокомментировал смерть Ланового

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал смерть российского и советского актера Василия Ланового. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

«Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович», — сообщил столичный градоначальник. По его словам, мужественные и благородные герои Ланового стали кумирами миллионов зрителей, а образы, созданные им в кино и в театре, невозможно забыть. Собянин выразил соболезнования родным и близким Ланового.

Вся галерея ««Я прошел суровую школу»» Продолжить Фильм «Аттестат зрелости», 1954, режиссер Татьяна Лукашевич Кадр: фильм «Аттестат зрелости», 1954 1 /15

Лановой скончался вечером 28 января, ему было 87 лет. В этот день его состояние резко ухудшилось, хотя еще сутки назад медики утверждали, что оно стабильно. Актера подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию, позднее он пережил клиническую смерть. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, народный артист СССР несколько недель находился в больнице. Врачи оценивали состояние актера как крайне тяжелое.

2 января Лановой и его супруга актриса Ирина Купченко заразились коронавирусом. Актер чувствовал себя нормально, однако из-за возраста его решили госпитализировать. Представительница артиста Антонина Журавлева заявляла, что у него поражено всего 5 процентов в легких и его выпишут через несколько дней.