Друг Василия Ланового рассказал о состоянии актера

Друг Василия Ланового, народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о состоянии 87-летнего актера в четверг, 28 января. Его слова передает телеканал «Звезда».

По заявлению Герасимова, состояние Ланового оценивается как очень тяжелое. Он также подтвердил информацию о подключении пожилого актера к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«То, что он почувствовал себя неважно, знали уже раньше. А то, что настолько серьезно, что подключили к ИВЛ, это узнали сегодня», — добавил Герасимов.

Ранее в четверг стало известно, что народного артиста СССР Василия Ланового подключили к аппарату ИВЛ, его перевели в реанимацию. Отмечается, что состояние 87-летнего актера резко ухудшилось, при этом за последние дни ему сделали четыре теста на коронавирусную инфекцию. Диагностика показала отрицательный результат. 8 января сообщалось, что Лановой пошел на поправку.