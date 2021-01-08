Зараженный коронавирусом Лановой пошел на поправку

Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, пошел на поправку. Об этом РБК сообщила директор концертной программы актера Антонина Журавлева.

По ее словам, в настоящее время у Ланового нет температуры. Кроме того, актеру вылечили небольшое поражение легких. В его организме уже появились антитела в «нормальном количестве». «Так что все в порядке, выздоравливаем», — пояснила представитель актера.

Журавлева поделилась, что недавно разговаривала с супругой артиста Ириной Купченко, у который также был выявлен коронавирус, и самим артистом. В частности, Лановой возмущался из-за запрета на прогулки на улице и хождение по коридору.

4 января Купченко призналась, что Лановой проведет в больнице еще как минимум неделю в связи с тем, что у пациентов с коронавирусом существуют пограничные дни, когда проявляется заболевание. По ее словам, актеру в этот период опасно оставаться дома.

Лановой и Купченко заразились коронавирусом 2 января. Несмотря на нормальное самочувствие врачи решили госпитализировать актера из-за его возраста. Он сдал анализ на антитела и сделал ПЦР-тест. После того, как результат оказался положительным, актер прошел повторное тестирование, которое вновь подтвердило наличие вируса в организме. Ему диагностировали 5-процентное поражение легких и поставили диагноз пневмония.