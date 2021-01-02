Представитель Ланового рассказал о его состоянии

Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный ранее с коронавирусом, чувствует себя нормально. О его состоянии рассказала представитель артиста Антонина Журавлева в беседе с РИА Новости в субботу, 2 января.

«5 процентов у него поражения легких. Его выпишут через несколько дней», — отметила Журавлева, добавив, что супруга Ланового Ирина Купченко останется с ним в больнице, однако сама она коронавирусом не заражена.

Ранее 2 января сообщалось, что Лановой и Купченко заразились коронавирусом. Несмотря на нормальное самочувствие врачи решили госпитализировать актера из-за его возраста.

Лановой сдал анализ на антитела и сделал ПЦР-тест. После того, как результат оказался положительным, актер прошел повторное тестирование, которое вновь подтвердило наличие вируса в организме. Купченко отметила, что ее супруг чувствует себя нормально, но врачи все равно решили не рисковать, так как актеру 86 лет.

В ноябре 2020 года коронавирусом заразилась советская и российская артистка, звезда фильма «Разные судьбы» Татьяна Пилецкая. Изначально 93-летняя актриса думала, что простыла, но со временем почувствовала себя хуже. Вскоре лечащий врач прописал Пилецкой лекарства. Актриса отказалась от госпитализации, аргументировав решение тем, что «за всю жизнь не лежала в больнице».