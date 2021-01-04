Появились подробности госпитализации Василия Ланового

Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный ранее с коронавирусом, проведет в больнице еще как минимум неделю. Об этом ТАСС рассказала его жена, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, у которой также диагностировали инфекцию.

По ее словам, актер чувствует себя нормально, ухудшений состояния здоровья у него нет. «Такое ощущение, что если не знать, что мы болеем, то никаких признаков не ощущается. Василий Семенович поет, голосом занимается, гимнастику делает, просился выйти на улицу погулять», — поделилась подробностями Купченко.

Она пояснила, что у пациентов с коронавирусом существуют пограничные дни, когда проявляется заболевание. «Дома оставаться опасно, поэтому мы будем находиться в клинике еще как минимум неделю», — сказала артистка. Купченко также допустила, что Лановой сыграет спектакль в свой день рождения, 16 января. Актеру исполнится 87 лет.

Лановой и Купченко заразились коронавирусом 2 января. Несмотря на нормальное самочувствие врачи решили госпитализировать актера из-за его возраста. Он сдал анализ на антитела и сделал ПЦР-тест. После того, как результат оказался положительным, актер прошел повторное тестирование, которое вновь подтвердило наличие вируса в организме. Ему диагностировали 5-процентное поражение легких и поставили диагноз пневмония.