Василий Лановой рассказал о самочувствии после приступа во время спектакля

Народный артист СССР Василий Лановой подтвердил, что ему стало плохо во время спектакля, передает Telegram-канал «Подъем».

«Это правда, но всё нормально. Чувствую себя уже поприличнее. Это давление виновато», — заявил актер.

По информации РЕН ТВ, у Ланового поднялось давление во время спектакля «Последние луны» в Театре им. Вахтангова. 85-летнему артисту вызвали скорую, врачи осмотрели его на месте, госпитализация не потребовалась.

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