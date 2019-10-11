Российский актер умер на сцене

Актер Казанского театра юного зрителя Арсений Курченков умер на сцене во время спектакля «Бал.Бесы». Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает РИА Новости.

«Он умер внезапно, на сцене во время спектакля "Бал.Бесы" по роману Достоевского. Арсений играл Степана Трофимовича Верховенского. Несмотря на трагедию, актеры смогли доиграть спектакль до конца», — рассказали о произошедшем в театре.

Курченкову присвоено звание заслуженного артиста Татарстана. Кроме игры в театре, он также записывал песни собственного сочинения. В Казанском ТЮЗе он служил с 1996 года, поступив в труппу театра еще во время обучения в Казанском театральном училище.

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